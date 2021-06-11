​Моуринью: «Роналду должен покинуть Италию и оставить меня в покое»

Известный тренер Жозе Моуринью, который со следующего сезона будет работать с «Ромой», высказался по поводу Криштиану Роналду.

«Он должен покинуть Италию прямо сейчас и оставить меня в покое!» - пошутил Моуринью, когда у него спросили о Роналду.

Моуринью отметил тот факт, что Роналду до сих пор сохраняет голод к победам, голам, трофеям и рекордам.

«Разозлится ли Роналду, если ему скажут, что Месси лучше? Не думаю. Критика только мотивирует его. Если вы соперник Роналду, то вам следует вести себя тихо, иначе это будет для него дополнительной мотивацией. Морально он очень силён», - сказал Моуринью talkSPORT.