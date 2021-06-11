​Ибрагимовича могут прооперировать

Нападающий «Милан» Златан Ибрагимович может перенести хирургическое вмешательство. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, медицинский штаб «россонери» внимательно следит за тем, какие результаты даёт консервативное лечение Ибрагимовича. Если до конца июня ожидаемого эффекта не будет, футболист перенесёт операцию.

Напомним, что Златан Ибрагимович получил травму колена 9 мая в игре «Милана» против «Ювентуса». Травма оказалась настолько серьёзной, что форвард не поможет сборной Швеции на чемпионате Европы.

Действующий контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2021/2022.