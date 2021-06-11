​Лукаку считает, что он лучше Ибрагимовича

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался по поводу сравнений себя с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Между мной и Ибрагимовичем я выбираю себя в любой день недели. Я обожаю себя», - приводит слова Лукаку журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте со ссылкой на интервью игрока для HLN.

Стоит напомнить, что в январском дерби между «Интером» и «Миланом» Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович повздорили.

Напомним, что «Интер» в завершившемся сезоне стал чемпионом Италии. «Нерадзурри» завоевали Скудетто впервые за 11 лет.