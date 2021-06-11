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​Лукаку считает, что он лучше Ибрагимовича

11 Июня 2021, 15:40,

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался по поводу сравнений себя с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Между мной и Ибрагимовичем я выбираю себя в любой день недели. Я обожаю себя», - приводит слова Лукаку журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте со ссылкой на интервью игрока для HLN.

Стоит напомнить, что в январском дерби между «Интером» и «Миланом» Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович повздорили.

Напомним, что «Интер» в завершившемся сезоне стал чемпионом Италии. «Нерадзурри» завоевали Скудетто впервые за 11 лет.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Интер Милан, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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0
White_Shark
11 Июня 2021, 15:42

Всё успокоиться не может) Главное почаще себе это напоминать)

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