​Лукаку считает, что он лучше Ибрагимовича

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11 Июня 2021, 15:40,
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался по поводу сравнений себя с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
«Между мной и Ибрагимовичем я выбираю себя в любой день недели. Я обожаю себя», - приводит слова Лукаку журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте со ссылкой на интервью игрока для HLN.
Стоит напомнить, что в январском дерби между «Интером» и «Миланом» Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович повздорили.
Напомним, что «Интер» в завершившемся сезоне стал чемпионом Италии. «Нерадзурри» завоевали Скудетто впервые за 11 лет.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Интер Милан, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку
Всё успокоиться не может) Главное почаще себе это напоминать)