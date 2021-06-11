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Аллегри одобрил трансфер Жезуса

11 Июня 2021, 12:51,

Туринский «Ювентус» не сбавляет интерес к бразильскому нападающему Габриэлю Жезусу, выступающему в английской Премьер-лиге за «Манчестер Сити».

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри одобрил этот трансфер. Туринский гранд хотел бы оформить аренду бразильца, а «горожане» настаивают на полноценном трансфере.

Габриэль защищает цвета «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Англии Жезус сыграл 29 поединков, забил девять голов и отдал четыре ассиста. Контракт форварда истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Массимилиано Аллегри, Трансферы футбола - лето 2021, Габриэль Жезус
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