Аллегри одобрил трансфер Жезуса

Туринский «Ювентус» не сбавляет интерес к бразильскому нападающему Габриэлю Жезусу, выступающему в английской Премьер-лиге за «Манчестер Сити».

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри одобрил этот трансфер. Туринский гранд хотел бы оформить аренду бразильца, а «горожане» настаивают на полноценном трансфере.

Габриэль защищает цвета «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Англии Жезус сыграл 29 поединков, забил девять голов и отдал четыре ассиста. Контракт форварда истекает летом 2023 года.