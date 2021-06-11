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Бывший вратарь «ПСЖ» может перейти в «Ювентус»

11 Июня 2021, 00:15,
«Ювентус» интересуется 34-летним голкипером «Торино» Сальваторе Сиригу, ранее долгое время выступавшим за «ПСЖ», сообщает издание Calciomercato. После ухода Джанлуиджи Буффона позиция второго вратаря старой синьоры остается вакантной, и, по сообщению источника, новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри склоняется к кандидатуре Сиригу.

Нужно отметить и тот факт, что действующего соглашение голкипера с его нынешним клубом истекает в следующем году, и «Торино» вполне вероятно может рассмотреть вариант с продажей футболиста этим летом.

Сальваторе Сиригу шесть сезонов был голкипером «ПСЖ» и в составе этого клуба сумел стать четырехкратным чемпионом Франции.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Ювентус, Торино, Трансферы футбола - лето 2021, Сальваторе Сиригу
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