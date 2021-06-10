Воспитанник «Ювентуса» Портанова арестован по обвинению в групповом изнасиловании

|
10 Июня 2021, 23:13,
|
|
Воспитанник «Ювентуса», проданный в январе в «Дженоа», Маноло Портанова обвиняется в групповом изнасиловании 22-летней девушки. 21-летний полузащитник является сыном бывшего защитника «Болоньи», «Дженоа» и «Наполи» Даниэле Портановы.
TGR RAI Toscana сообщает о том, что футболист, его родственник и несовершеннолетний парень изнасиловали девушку на домашней вечеринке в Сиене. Один из них утверждает, что секс был по согласию, остальные отказываются давать показания. Полиция проводит расследование, на период которого вся троица подозреваемых заключена под домашний арест.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Дженоа, Маноло Портанова