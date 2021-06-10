Армани может шить форму для «Наполи»

В конце месяца у «Наполи» завершается срок действия контракта с техническим спонсором Kappa. По данным приближенной к клубу радиостанции Kiss Kiss, руководство клуба ведет переговоры о подписании соглашения с компанией Джорджио Армани. Это решение удивило футбольный мир, так как неаполитанцы по сути сами будут дизайнерами экипировки, а также другой брендированной одежды. Предполагается подписание контракта сроком на один сезон.

Ранее «Наполи» уже обращался к миру высокой моды, заказывая специальную форму у дизайнера Марсело Бурлона.

По итогам прошлого сезона неаполитанцы остановились в шаге от выхода в Лигу чемпионов.