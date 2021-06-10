Конте ответил на вопрос о высоких зарплатах

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте подискутировал насчёт высоких запросов по зарплате.

- Вы много зарабатываете…

- Но я приношу клубу гораздо больше, - ответил Конте на вопрос представителя La Gazzetta dello Sport.

- Вы много зарабатываете. Но является ли размер оплаты отвечающим современным реалиям?

- Рынок диктует цифры, учитываются результаты, проделанная работа на протяжении многих лет. Но также позвольте добавить, что если бы моей целью были только деньги, я бы оставался на своих прежних должностях.

Напомним, что в данный момент Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом».