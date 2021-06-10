Конте ответил на вопрос о высоких зарплатах

|
10 Июня 2021, 18:25,
|
|
Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте подискутировал насчёт высоких запросов по зарплате.
- Вы много зарабатываете…
- Но я приношу клубу гораздо больше, - ответил Конте на вопрос представителя La Gazzetta dello Sport.
- Вы много зарабатываете. Но является ли размер оплаты отвечающим современным реалиям?
- Рынок диктует цифры, учитываются результаты, проделанная работа на протяжении многих лет. Но также позвольте добавить, что если бы моей целью были только деньги, я бы оставался на своих прежних должностях.
Напомним, что в данный момент Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Антонио Конте, Интера Милан