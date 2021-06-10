Дель Пьеро: «Мне бы не хотелось получить должность в «Ювентусе» только за былые заслуги»

Легендарный в прошлом футболист Алессандро дель Пьеро высказался о потенциальной работе в «Ювентусе», где провел почти всю профессиональную карьеру.

- Я никогда не получал подобных предложений и счастлив тем, чем сейчас занимаюсь. Мне бы не хотелось получить должность только за былые заслуги. Мой принцип останется неизменным. Также как и преданность «Ювентусу». Хочу, чтобы меня оценивали по тому, что я из себя представляю, и что могу дать, - заявил дель Пьеро Il Corriere della Sera.

Дель Пьеро выигрывал с «Ювентусом» Лигу чемпионов, Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также становился чемпионом мира.