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Дель Пьеро: «Мне бы не хотелось получить должность в «Ювентусе» только за былые заслуги»

10 Июня 2021, 14:38,

Легендарный в прошлом футболист Алессандро дель Пьеро высказался о потенциальной работе в «Ювентусе», где провел почти всю профессиональную карьеру.

- Я никогда не получал подобных предложений и счастлив тем, чем сейчас занимаюсь. Мне бы не хотелось получить должность только за былые заслуги. Мой принцип останется неизменным. Также как и преданность «Ювентусу». Хочу, чтобы меня оценивали по тому, что я из себя представляю, и что могу дать, - заявил дель Пьеро Il Corriere della Sera.

Дель Пьеро выигрывал с «Ювентусом» Лигу чемпионов, Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также становился чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Алессандро Дель Пьеро
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