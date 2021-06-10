Буффон отказал «Барселоне»

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, покинувший туринский «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021, мог оказаться в чемпионате Испании.

Подписать 43-летнего вратаря хотела каталонская «Барселона», однако футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры. Об этом рапортует Sport.es.

Причиной отказа послужило то, что «сине-гранатовые» предложили Буффону место резервного голкипера. Джанлуиджи не захотел проводить большую часть сезона в запасе, поэтому решил подыскивать себе другую команду.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны «Пармы» и португальских клубов.