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Названо условие для трансфера Роналду в другой клуб

10 Июня 2021, 08:21,

Стали известны условия для перехода нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в другой клуб.

Согласно информации Football-Italia, 36-летнему игроку нужно снизить требования по заработной плате, поскольку ни один из клубов не намерен платить ему нынешний оклад. В итальянском гранде КриРо зарабатывает порядка 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующий трудовой договор Криштиану со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к опытному голеадору со стороны «Манчестер Юнайтед» и французского «ПСЖ» отметившись 29 голами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
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