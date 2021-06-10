Голлини может уйти из «Аталанты»

Голкипер Пьерлуджи Голлини может поменять клубную прописку – 26-летний итальянец является одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке. Такими данными располагает Сalciomercato. Вратарь, которого Transfermarkt оценивает в 17 миллионов евро, в прошлом сезоне блистал в воротах «Аталанты», сумев сохранить их в неприкосновенности в десяти случаях.

Голлини провёл 25 матчей и пропустил 26 голов, и благодаря его уверенной игре «Аталанта» вышла в Лигу чемпионов. Рослый голкипер, чей рост 194 см, перебрался в «Аталанту» в январе 2017 года на правах аренды, а затем подписал перманентный контракт. В составе «чёрно-синих» в Серии А уроженец Болоньи провёл 87 встреч.