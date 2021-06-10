«Милан» засматривается на Иличича

Опытный словенский полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич попал в сферу интересов «Милана». Такими сведениями располагают журналисты Сalciomercato. Сообщается, что 33-летний словенец, переставший попадать в состав «чёрно-синих» из-за разногласий с наставником Джан Пьеро Гасперини, готов перебраться в «Милан», который занял вторую строчку в чемпионате Италии по итогам сезона 2020/21.

«Россонери» готовы предложить ему не только солидный оклад, но и возможность сыграть в Лиге чемпионов. Напомним, что контракт Иличича с «Аталантой» истекает в июне 2022 года, в то время как в составе сборной Словении он провёл 72 матча.