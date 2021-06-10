Политано может перебраться в «Лацио»

Итальянский вингер «Наполи» Маттео Политано угодил в сферу интересов «Лацио», который готов выдвинуть по нему официальное предложение этим летом. Такую информацию распространяет Сalciomercato. 27-летний итальянец, взращенный в системе «Ромы», перебрался в «Наполи» в прошлом году – сначала его ангажировали на правах аренды.

В составе сборной Италии уроженец Рима провёл четыре встречи и стал автором трёх точных ударов. Transfermarkt оценивает услуги итальянца в 30 миллионов евро, в то время как его контракт с клубом из Неаполя истекает в 2024 году. Отметим, что в силу универсальности Политано может действовать и в амплуа оттянутого нападающего.