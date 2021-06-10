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Иличич – на радаре «Лацио»

10 Июня 2021, 12:45,

Словенский полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич может продолжить карьеру в другом клубе Серии А – на одноклубника Алексея Миранчука с недавних пор претендует «Лацио». Такими данными располагает Calciomercato.

Римский клуб обзавёлся новым наставником – им стал бывший рулевой «Наполи» и «Челси» Маурицио Сарри, который является поклонником таланта Иличича. Он попросил спортивного директора «лациале» Игли Таре подписать словенца во время летнего трансферного окна. В прошлом сезоне Иличич, имевший проблемы психологического характера, провёл 28 матчей в Серии А, набрав по системе «гол+пас» 16 очков. Аналитики Transfermarkt оценивают его услуги на рынке труда в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Лацио, Аталанта, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Йосип Иличич
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