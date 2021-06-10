Локателли решит вопрос о новом месте работы после Евро-2020

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10 Июня 2021, 12:20,
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Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли заявил, что займётся вопросом о переходе в другую команду по окончании чемпионата Европы.
Журналисты Sky Sports считают, что 23-летний игрок может перебраться в «Ювентус» после впечатляющего сезона в стане «чёрно-зелёных». Наставник итальянской сборной Роберто Манчини оказался под впечатлением от увиденного и не посмел не вызвать Локателли на Евро-2020.
Сообщается, что «Ювентус» - главный претендент на автограф итальянца, однако хавбек пообщается с потенциальными работодателями только в июле. Напомним, что сборной Италии предстоит помериться силами с Турцией, Уэльсом и Швейцарией на чемпионате Европы.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Ювентус, Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Мануэль Локателли