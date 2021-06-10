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Моуринью рассказал, чем занимается кроме футбола

10 Июня 2021, 00:31,

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своим хобби. 

Португалец признался, что его сложно чем-то заинтересовать, кроме спорта. Помимо футбола Моуринью увлёкся теннисом и Формулой-1. Также тренер наблюдает за Олимпийскими играми. 

В интервью на The Sun Моуринью заявил, что крикет - это единственный вид спорта, который ему никогда не понять. Также бывший наставник «Тоттенхэма» назвал себя сложным человеком, поэтому ему непросто отвлечься от работы. 

В апреле 2021 года Моуринью покинул лондонский «Тоттенхэм», но уже в мае присоединился к «Роме». Коуч начал подбор новых футболистов, одним из которых стал вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу

 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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