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Юран: «У Миранчука проблемы с психологией»

09 Июня 2021, 21:00,

Российский специалист Сергей Юран назвал причину, почему Алексей Миранчук редко появляется в стартовом составе «Аталанты». 

По мнению тренера хабаровского СКА, у Миранчука есть проблемы с психологией, поэтому его не выпускают в Италии с первых минут. Также по этой причине полузащитника «Аталанты» нельзя считать одним из лидеров сборной России. Тоже самое касается и плеймейкера «Монако» Александра Головина, который провёл тяжелый сезон во французской Лиге 1. В разговоре с журналистами «Спорт-Экспресса» Юран в вопросе лидера сборной России отдаёт предпочтение нападающему Артёму Дзюбе. 

В этом же интервью Юран поделился своим мнением, почему Смолов не вызван на чемпионат Европы 2020 года. 

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Сергей Юран
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