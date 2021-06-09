Юран: «У Миранчука проблемы с психологией»

Российский специалист Сергей Юран назвал причину, почему Алексей Миранчук редко появляется в стартовом составе «Аталанты».

По мнению тренера хабаровского СКА, у Миранчука есть проблемы с психологией, поэтому его не выпускают в Италии с первых минут. Также по этой причине полузащитника «Аталанты» нельзя считать одним из лидеров сборной России. Тоже самое касается и плеймейкера «Монако» Александра Головина, который провёл тяжелый сезон во французской Лиге 1. В разговоре с журналистами «Спорт-Экспресса» Юран в вопросе лидера сборной России отдаёт предпочтение нападающему Артёму Дзюбе.

В этом же интервью Юран поделился своим мнением, почему Смолов не вызван на чемпионат Европы 2020 года.

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