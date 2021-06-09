​Сарри – главный тренер «Лацио»

На официальном сайте «Лацио» появилась информация о том, что Маурицио Сарри стал новым главным тренером команды. О каких-либо подробностях, в частности о сроке подписанного контракта, клуб не сообщает.

Если верить информации авторитетных итальянских инсайдеров, Сарри поставил подпись под трудовым соглашением сроком на два ближайших сезона.

Последним клубом Маурицио Сарри был «Ювентус», который он покинул летом прошлого года на фоне вылета команды из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

«Лацио» по итогам сезона занял шестое место в Серии А и представит Италию в Лиге Европы.