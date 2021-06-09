​Юндер: «С детства мечтал работать с Моуринью»

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09 Июня 2021, 17:28,
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Турецкий вингер Дженгиз Юндер высказался по поводу нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
«Я с детства мечтал работать с Жозе Моуринью. Любой турецкий футболист скажет вам, что он хотел бы поработать с этим тренером, и я – не исключение», - рассказал Юндер Il Corriere dello Sport.
Напомним, что сезон 2020/2021 Дженгиз Юндер провёл в «Лестере», за который выступал на правах аренды. Теперь вингеру предстоит вернуться в ряды «Ромы».
«Сейчас я надеюсь хорошо выступить на Евро. Именно на этом я сосредоточен. О моём будущем поговорим позже», - сказал Юндер.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Дженгиз Юндер