​Юндер: «С детства мечтал работать с Моуринью»

Турецкий вингер Дженгиз Юндер высказался по поводу нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«Я с детства мечтал работать с Жозе Моуринью. Любой турецкий футболист скажет вам, что он хотел бы поработать с этим тренером, и я – не исключение», - рассказал Юндер Il Corriere dello Sport.

Напомним, что сезон 2020/2021 Дженгиз Юндер провёл в «Лестере», за который выступал на правах аренды. Теперь вингеру предстоит вернуться в ряды «Ромы».

«Сейчас я надеюсь хорошо выступить на Евро. Именно на этом я сосредоточен. О моём будущем поговорим позже», - сказал Юндер.