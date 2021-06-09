​«Лацио» дал понять, что команду возглавит Сарри

Пресс-служба «Лацио» дала понять, что главным тренером команды станет Маурицио Сарри. На страничке римского клуба в Twitter было опубликовано изображение сигареты.

Сарри известен тем, что является заядлым курильщиком. Поскольку курить в технической зоне нельзя, тренер зачастую во время игр держит в зубах кусочек сигареты.

Напомним, что Маурицио Сарри находится без работы с лета 2020 года после увольнения из туринского «Ювентуса».

Ранее «Лацио» возглавлял Симоне Индзаги. Недавно он передумал продлевать контракт с римским клубом и решил принять предложение «Интера».