​«Лацио» дал понять, что команду возглавит Сарри

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09 Июня 2021, 16:47,
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Пресс-служба «Лацио» дала понять, что главным тренером команды станет Маурицио Сарри. На страничке римского клуба в Twitter было опубликовано изображение сигареты.
Сарри известен тем, что является заядлым курильщиком. Поскольку курить в технической зоне нельзя, тренер зачастую во время игр держит в зубах кусочек сигареты.
Напомним, что Маурицио Сарри находится без работы с лета 2020 года после увольнения из туринского «Ювентуса».
Ранее «Лацио» возглавлял Симоне Индзаги. Недавно он передумал продлевать контракт с римским клубом и решил принять предложение «Интера».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лацио, Маурицио Сарри