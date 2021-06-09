«Торино» не отпустит Белотти в «Ювентус»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти не перейдет в туринский «Ювентус». Об этом заявил президент «быков» Урбано Каиро.

«Трансфер Андреа в «Ювентус» исключен. Они пока не делали предложения, но даже если бы вступили в переговоры, я бы сразу ответил отказом. Не отпущу его в «старую синьору»! Я не шучу», - передает слова руководителя издание Calciomercato.

Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к 27-летнему бомбардиру со стороны «Ромы».

В прошлом сезоне Белотти провел 36 поединков, забил 13 мячей и сделал семь ассистов. Согласно оценке Transfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет 35 миллионов евро.