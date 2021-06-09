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«Интер» предложил новый контракт Янгу

09 Июня 2021, 12:16,

Руководство миланского «Интера» приняло решение по будущему защитника Эшли Янга. Как сообщает Calciomercato, «нерудзурри» готовы пролонгировать сотрудничество с 35-летним исполнителем. Чемпион Италии предложил игроку контракт до конца следующего сезона.

Источник подчеркивает, что Янг пока не дал окончательного ответа и взял время на раздумья. Миланский клуб предоставил футболисту 48 часов на принятие решения.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Эшли принял участие в 26 встречах, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Вместе с командой англичанин выиграл скудетто.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Эшли Янг
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
09 Июня 2021, 12:34

Правильно. Янг топчик!

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