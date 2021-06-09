Дзофф советует «Интеру» сохранить Алексиса Санчеса

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09 Июня 2021, 10:47,
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Бывший голкипер сборной Италии Дино Дзофф высказался относительно будущего чилийских футболистов Алексиса Санчеса и Артуро Видаля в миланском «Интере».
«Я считаю, что Алексис останется в Милане. А вот насчет Артуро я не уверен, с ним могут возникнуть трудности. Впрочем, окончательное решение будет за клубом. По моему мнению, Санчес еще может принести пользу команде, он хорошо показал себя в прошлом сезоне», - приводит слова Дзоффа Calciomercato.
В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата «Интер» занял первое место, прервав гегемонию туринского «Ювентуса».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Алексис Санчес, Дино Дзофф