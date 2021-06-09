«Милан» хочет выкупить Диаса, «Реал» требует 30 млн евро

Руководство «Милана» собирается оформить выкуп полузащитника Браима Диаса, правами на которого владеет мадридский «Реал». Об этом рапортует портал Goal.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб готов расстаться с 21-летним исполнителем за 30 миллионов евро. Если трансфер состоится, то мадридский гранд хочет включить в сделку возможность возвращения Диаса за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник выступал за «россонери» на правах арендного соглашения. Браим принял участие в 39 поединках, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.