«Интер» не устроило предложение «ПСЖ» по трансферу Хакими

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09 Июня 2021, 08:29,
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Продолжаются переговоры между миланским «Интером» и французским «ПСЖ» по трансферу марокканского защитника Ашрафа Хакими. По сообщениям FCInterNews, пока стороны не могут договориться о сделке.
Парижский клуб предложил «нерадзурри» за переход защитника 60 миллионов евро, однако эта сумма не устроила чемпиона Италии. «Интер» хочет выручить с продажи Ашрафа порядка 70-75 миллионов.
В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 37 матчей в Серии А, отметившись семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими