«Интер» не устроило предложение «ПСЖ» по трансферу Хакими

Продолжаются переговоры между миланским «Интером» и французским «ПСЖ» по трансферу марокканского защитника Ашрафа Хакими. По сообщениям FCInterNews, пока стороны не могут договориться о сделке.

Парижский клуб предложил «нерадзурри» за переход защитника 60 миллионов евро, однако эта сумма не устроила чемпиона Италии. «Интер» хочет выручить с продажи Ашрафа порядка 70-75 миллионов.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 37 матчей в Серии А, отметившись семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов.