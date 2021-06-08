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Сарри подписал контракт с «Лацио»

08 Июня 2021, 21:06,

В ближайшее время футбольный клуб «Лацио» должен объявить о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера. 

Контракт со специалистом римляне подписали на два года. За каждый сезон Сарри получит по 3 миллиона евро, а также 500 тысяч евро в случае выхода команды в Лигу чемпионов. Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что стороны уже заключили трудовое соглашение, о чём официально расскажут чуть позже. 

Почти год Сарри не занимал должность главного тренера, после того как ушёл из «Ювентуса» в августе 2020 года. 

По итогам сезона 2020/21 «Лацио» покинул Симоне Индзаги, чьё место и займёт Сарри. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Лацио, Маурицио Сарри
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