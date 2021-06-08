Сарри подписал контракт с «Лацио»

В ближайшее время футбольный клуб «Лацио» должен объявить о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера.

Контракт со специалистом римляне подписали на два года. За каждый сезон Сарри получит по 3 миллиона евро, а также 500 тысяч евро в случае выхода команды в Лигу чемпионов. Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что стороны уже заключили трудовое соглашение, о чём официально расскажут чуть позже.

Почти год Сарри не занимал должность главного тренера, после того как ушёл из «Ювентуса» в августе 2020 года.

По итогам сезона 2020/21 «Лацио» покинул Симоне Индзаги, чьё место и займёт Сарри.