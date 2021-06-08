​«ПСЖ» может отдать Доннарумму в аренду после подписания контракта

Ожидается, что в ближайшее время вратарь Джанлуиджи Доннарумма подпишет контракт с «ПСЖ». Французский гранд не намерен упускать возможность подписать столь талантливого голкипера бесплатно. При этом в Париже думают о проблеме на позиции номер один, ведь в составе команды уже есть Кейлор Навас, который был ассоциацией футболистов признан лучшим вратарём Лиги 1 в завершившемся сезона. Чтобы избежать проблем внутри команды, «ПСЖ» может отдать Доннарумму в аренду сразу после подписания контракта, сообщает на своих страницах L'Equipe. Отмечается, что взять вратаря в аренду может «Рома».