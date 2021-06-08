​Чалханоглу может остаться в «Милане»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу передумал и может остаться в «Милане», сообщает Sportitalia. Турецкий футболист готов рассмотреть вариант с подписанием нового контракта с «россонери», поскольку предложения от других клубов его не впечатляют, а «Милан» в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Хакана Чалханоглу с «Миланом» рассчитано до конца июня. Футболиста связывали со многими клубами, но Sportitalia утверждает, что для каждого из них подписание Чалханоглу не является приоритетным вариантом по усилению средней линии.