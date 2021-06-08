Брешианини может уйти в «Брешию»

Центральный полузащитник Марко Брешианини возвращается в «Милан» после аренды в «Виртус Энтелле», однако на него претендует «Брешия».

Такими данными располагает Сalciomercato. Журналисты считают, что 21-летний итальянец, оцениваемый в 400 000 евро, заинтересован в переходе в стан представителя Серии В. Брешианини – воспитанник «Милана», но в высшем дивизионе Италии пока сыграл лишь раз за «красно-чёрных». В сезоне 2020/21 итальянец принял участие в 29 встречах за «Виртус Энтеллу» и стал автором одного точного удара. Эксперты считают, что Брешианини похож по игровому стилю на другого хавбека «россонери» - Сандро Тонали.