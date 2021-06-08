Кальдара получил несколько предложений из Серии А

Центральный защитник «Милана» Маттиа Кальдара, проведший минувший сезон на правах аренды в «Аталанте», может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Журналисты Calciomercato сообщают, что 27-летний итальянец, оцениваемый в 5 миллионов евро, получил несколько предложений от клубов из Италии. В минувшем сезоне уроженец Бергамо принял участие всего в шести матчах Серии А, обойдясь без результативных действий. Интересно, что «Милан» требует у потенциальных покупателей не менее 16 миллионов евро за перманентный трансфер Кальдары. Напомним, что защитник перебрался в «Милан» летом 2018 года.