«Фиорентина» следит за Оливейрой

Центральный полузащитник сборной Португалии и «Порту» Сержиу Оливейра может подписать контракт с итальянской «Фиорентиной». Информацию о заинтересованности представителя Серии А в услугах португальца распространили журналисты Calciomercato.

К слову, президент «Порту» подтвердил, что «Фиорентина» уже обращалась к руководству португальского гранда для обсуждения деталей трансфера. Tranfermarkt оценивает услуги Оливейры в 19 миллионов евро, а его контракт с «Порту» подходит к завершению летом 2025 года. В июне он выступит на чемпионате Европы в составе своей национальной сборной.