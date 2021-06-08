Копмейнерс заинтересовал «Аталанту»

23-летний полузащитник сборной Голландии Тён Копмейнерс может продолжить карьеру в чемпионате Италии – «Аталанта» уже связывалась с окружением хавбека. Такими данными располагает Calciomercato.

Воспитанник АЗ из Алкмара включён в окончательную заявку сборной Голландии для участия на чемпионате Европы. Копмейнерс – опорный полузащитник, его трансферный лист оценивается в 16,5 миллионов евро.

Текущий трудовой договор Тёна с АЗ теряет юридическую силу в конце июня 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов он провёл на поле 31 игру, став автором 15 точных ударов и пяти результативных передач.