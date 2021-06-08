Копмейнерс заинтересовал «Аталанту»

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08 Июня 2021, 14:35,
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23-летний полузащитник сборной Голландии Тён Копмейнерс может продолжить карьеру в чемпионате Италии – «Аталанта» уже связывалась с окружением хавбека. Такими данными располагает Calciomercato.
Воспитанник АЗ из Алкмара включён в окончательную заявку сборной Голландии для участия на чемпионате Европы. Копмейнерс – опорный полузащитник, его трансферный лист оценивается в 16,5 миллионов евро.
Текущий трудовой договор Тёна с АЗ теряет юридическую силу в конце июня 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов он провёл на поле 31 игру, став автором 15 точных ударов и пяти результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Аталанта, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, АЗ Алкмаар, Тен Копмейнерс