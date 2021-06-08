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«Аталанта» хочет приобрести Томиясу

08 Июня 2021, 14:05,

Защитник «Болоньи» и сборной Японии Такэхиро Томиясу может продолжить карьеру в другом клубе Серии А – интерес к азиату проявляется со стороны «Аталанты». Такими данными располагает Calciomercato.

В минувшем сезоне Серии А Такэхиро, оцениваемый аналитиками Transfermarkt в 20 миллионов евро, принял участие в 31 матче и стал автором двух забитых голов.

В силу универсальности японец может закрыть позиции правого защитника и опорного полузащитника, однако в «Болонье» его чаще используют в центре обороны. Добавим, что контракт Томиясу с «Болоньей» подходит к завершению летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Аталанта, Болонья, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Такэхиро Томиясу
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