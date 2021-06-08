«Ювентус» договорился с Локателли

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08 Июня 2021, 10:31,
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Лидер «Сассуоло» Мануэль Локателли продолжит карьеру в туринском «Ювентусе», об этом рапортует инсайдер Николо Скира в своем «Твиттере».
Журналист утверждает, что стороны согласовали долгосрочное трудовое соглашение до 2026 года. Заработная плата 23-летнего полузащитника в «старой синьоре» составит три миллиона евро в год. Трансфер Локателли обойдется туринскому гранду в 40 миллионов евро.
В сезоне-2020/2021 итальянской Серии А полузащитник принял участие в 34 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами (два - с пенальти) и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли