«Ювентус» договорился с Локателли

Лидер «Сассуоло» Мануэль Локателли продолжит карьеру в туринском «Ювентусе», об этом рапортует инсайдер Николо Скира в своем «Твиттере».

Журналист утверждает, что стороны согласовали долгосрочное трудовое соглашение до 2026 года. Заработная плата 23-летнего полузащитника в «старой синьоре» составит три миллиона евро в год. Трансфер Локателли обойдется туринскому гранду в 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 итальянской Серии А полузащитник принял участие в 34 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами (два - с пенальти) и двумя результативными передачами.