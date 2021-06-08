«ПСЖ» согласовал трансфер Доннаруммы

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма уже сегодня может стать игроком французского «ПСЖ», рапортует журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

Инсайдер утверждает, что стороны согласовали все детали сделки. Ранее сообщалось о заработной плате голкипера в парижском гранде. Джанлуиджи будет зарабатывать десять миллионов евро в год. Соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Доннарумма является воспитанником «Милана». За первую команду «россонери» он выступал с 2015 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии голкипер провел 37 поединков, в которых пропустил 38 голов. В 13 матчах Джанлуиджи сохранил ворота на замке.