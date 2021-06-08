Роберто Карлос высказался о будущем Роналду

Экс-защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о будущем форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Криштиану вложил очень много сил в успехи «Реала», но теперь он играет в «Ювентусе". Роналду сейчас находится на одном уровне с Месси, Неймаром и Мбаппе. Но пришло время, когда ему нужно сделать выбор. Думаю, он счастлив в Турине, но решать ему», - передает слова бразильца Tuttosport.

Роналду выступает за «старую синьору» с 2018 года. Его контракт истекает по завершении следующего сезона.

Ранее СМИ связывали Криштиану с трансфером в «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ».