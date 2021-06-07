«Верону» возглавил ди Франческо

Итальянская «Верона» определилась с именем нового главного тренера. Как сообщает клубный сайт, им стал Эусебио ди Франческо, который подписал контракт сроком на два года.

51-летний специалист смог принять предложение «Вероны», так как раньше разорвал трудовые отношения с «Кальяри» по обоюдному согласию. В феврале 2021 года клуб отстранил ди Франческо от работы с первой командой, но продолжал платить зарплату.

Экс-тренер «Сассуоло», «Ромы» и «Сампдории» примет «Верону» после того, как ее прежний тренер Иван Юрич ушел на аналогичный пост в «Торино».

В прошлом сезоне «Верона» заняла 10-е место.