Райола и Таре будут судиться с итальянской государственной телекомпанией

Агент Мино Райола и директор «Лацио» Игли Таре намерены судиться с программой Report, которая выходит на государственном итальянском телеканале RAI3. Дело в том, что программа журналистских расследований обвинили Райолу в уклонении от уплаты налогов с использованием офисов на Мальте. Об этом сообщает La Repubblica.

Функционер «Лацио» обвинен в том, что ему принадлежит часть албанской букмекерской компании.

Райола раскритиковал сюжет в программе, который ему все же не удалось снять с эфира. Известный агент намерен бороться за свое честное имя, назвав действия телеканала «непростительной ошибкой».