«Реал» предложит 40 миллионов евро за Локателли

С приходом Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реала» испанский клуб задумался о покупке итальянского футболиста Мануэля Локателли.

23-летний полузащитник выступает за «Сассуоло» с 2018 года. Руководство команды готово расстаться с футболистом. Основными претендентами на Локателли считаются «Ювентус» и «Реал». MadridZone сообщает, что «сливочные» готовы потратить на покупку итальянца 40 миллионов евро.

Сейчас Локателли находится со сборной Италии, с которой готовится выступить на чемпионате Европы 2020 года.

Локателли прошёл молодёжные школы «Аталанты» и «Милана», сыграв около 50 матчей за взрослую команду «россонери».