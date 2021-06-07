«Реал» предложит 40 миллионов евро за Локателли

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07 Июня 2021, 20:55,
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С приходом Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реала» испанский клуб задумался о покупке итальянского футболиста Мануэля Локателли.
23-летний полузащитник выступает за «Сассуоло» с 2018 года. Руководство команды готово расстаться с футболистом. Основными претендентами на Локателли считаются «Ювентус» и «Реал». MadridZone сообщает, что «сливочные» готовы потратить на покупку итальянца 40 миллионов евро.
Сейчас Локателли находится со сборной Италии, с которой готовится выступить на чемпионате Европы 2020 года.
Локателли прошёл молодёжные школы «Аталанты» и «Милана», сыграв около 50 матчей за взрослую команду «россонери».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли