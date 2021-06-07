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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Клубы Серии А не утвердили изменение расписания

07 Июня 2021, 18:40,

Клубы Серии А не смогли утвердить изменения в расписании. Решение сначала набрало требуемые 13 голосов, но один из этих голосов был отменён, сообщает на своих страницах Football Italia.

«Собрание ещё не приняло решения по этому поводу», - рассказал президент итальянской Серии А Паоло даль Пино.

Изменения в расписании заключаются в проведении всех 10 матчей тура в разное время. На расширении слотов до максимального количества настаивает потоковый сервис DAZN, выкупивший права на трансляции матчей Серии А на ближайшие сезоны. При проведении нескольких игр одновременно серверы сервиса могут не справиться с нагрузкой.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Паоло даль Пино
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