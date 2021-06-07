​«ПСЖ» предлагает Доннарумме 10 млн евро за сезон

В понедельник утром состоялся очередной раунд переговоров между «ПСЖ» и представителями вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Как известно, футболист решил не продлевать контракт с «Миланом», поэтому покинет клуб в последний день июня в статусе свободного агента.

По данным ряда итальянских СМИ, в том числе авторитетной La Gazzetta dello Sport, «ПСЖ» предлагает Доннарумме 10 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что в «Милане» голкипер зарабатывал ежегодно 6 миллионов евро.

Отмечается, что «ПСЖ» намерен закрыть вопрос с подписанием Джанлуиджи Доннаруммы уже в ближайшие дни.