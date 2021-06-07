Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Роналду изучает варианты с переходом в другой клуб

07 Июня 2021, 15:50,

Звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду изучает варианты с переходом в другой клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN. Интерес к футболисту проявляет «ПСЖ», а также два его бывших клуба – «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что окончательное решение Роналду примет только после завершения чемпионата Европы. При этом трансфер может быть затруднён из-за запросов «Ювентуса» по цене за трансфер и самого Криштиану по заработной плате.

Напомним, что Криштиану Роналду провёл в составе «Ювентуса» три сезона. В 133 матчах за «старую синьору» португалец забил 101 гол.  

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
alexandron
07 Июня 2021, 16:27
Пускай едет к пендосам)))
0
Tavadi
07 Июня 2021, 16:13

куда угодно. до свидания. жаль

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»
Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»  
​Финалист Лиги чемпионов, лучший ассистент Серии А и тренер с «Золотым мячом»: представляем сборную Украины
​Финалист Лиги чемпионов, лучший ассистент Серии А и тренер с «Золотым мячом»: представляем сборную Украины  
Популярные материалы
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола