Звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду изучает варианты с переходом в другой клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN. Интерес к футболисту проявляет «ПСЖ», а также два его бывших клуба – «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что окончательное решение Роналду примет только после завершения чемпионата Европы. При этом трансфер может быть затруднён из-за запросов «Ювентуса» по цене за трансфер и самого Криштиану по заработной плате.

Напомним, что Криштиану Роналду провёл в составе «Ювентуса» три сезона. В 133 матчах за «старую синьору» португалец забил 101 гол.