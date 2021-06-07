«Спарта» приобрела защитника «Фиорентины»

Чешская «Спарта» посредством официального сайта объявила о приобретении 23-летнего центрального защитника «Фиорентины» Давида Ганцко.

Футболист сборной Словакии перебрался в «Фиорентину» из словацкой «Жилины», но за три года в Серии А провёл всего пять матчей. Последние два года Ганцко работал в «Спарте» и произвёл сильное впечатление на тренерский штаб – в его активе 41 матч и семь точных ударов.

В составе «Спарты» словак, за которого заплатили примерно 2,5 миллиона евро, выиграл Кубок Чехии. Отметим, что Давид подписал контракт, который действителен до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,7 миллиона евро.