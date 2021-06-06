«Рома» может пригласить форварда «Бенфики»

«Рома» хочет усилить атакующий потенциал за счёт приглашения 26-летнего форварда «Бенфики» Карлоса Винисиуса, который минувший сезон провёл на правах аренды в «Тоттенхэме».

Форвард оценивается в 20 миллионов евро, а информацией о заинтересованности «Ромы» владеет Calciomercato. Винисиус приобретался в качестве сменщика Гарри Кейна, но временем в АПЛ воспользоваться не смог – всего девять игр и один гол в чемпионате Англии. Винисиус, рост которого 190 см, связан контрактом с «Бенфикой» до лета 2024 года. Бразилец на протяжении 1,5 лет пребывал на контракте в «Наполи», но в Серии А так и не сыграл.