«Ювентус» присмотрел усиление в МЛС

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07 Июня 2021, 00:45,
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Руководство итальянского «Ювентуса» хочет провернуть трансфер 22-летнего канадского вингера Тэйджона Бьюкенена. Подобной информацией располагает Calciomercato. Бьюкенен – игрок «Нью-Ингланд Революшн», его трансферный лист оценивается в 2 миллиона евро, а в последнем сезоне МЛС он провёл девять матчей и поразил ворота «Нью-Йорк Ред Буллз».
Сообщается, что в канадце заинтересовано множество европейских команд, включая грандов Серии А. В силу универсальности Тэйджон может сыграть на позиции правого защитника. Бьюкенен родился в Онтарио и провёл один матч за сборную Канады в 2021 году.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, МЛС, Тэйджон Бьюкенен
Речь видимо идёт про текущий сезон МЛС, где пока сыграли 8 туров + матч за сборную у него ещё
в 22 года за сезон в МЛС 9 матчей? не густо