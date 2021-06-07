«Ювентус» присмотрел усиление в МЛС

Руководство итальянского «Ювентуса» хочет провернуть трансфер 22-летнего канадского вингера Тэйджона Бьюкенена. Подобной информацией располагает Calciomercato. Бьюкенен – игрок «Нью-Ингланд Революшн», его трансферный лист оценивается в 2 миллиона евро, а в последнем сезоне МЛС он провёл девять матчей и поразил ворота «Нью-Йорк Ред Буллз».

Сообщается, что в канадце заинтересовано множество европейских команд, включая грандов Серии А. В силу универсальности Тэйджон может сыграть на позиции правого защитника. Бьюкенен родился в Онтарио и провёл один матч за сборную Канады в 2021 году.