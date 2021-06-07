Бенатиа: «Я всегда скучал по Италии»

Бывший защитник «Ромы» и «Ювентуса» Мехди Бенатиа заявил, что в прошлом контактировал с представителями «Милана».

В интервью Calciomercato марокканец сказал: «Я очень счастлив в «Аль-Духаиле», но скучаю по итальянскому футболу и Италии. Всем членам моей семьи нравится эта страна, а в прошлом я вёл переговоры с «Миланом» и «Ювентусом». Не знаю, что произойдёт в будущем в карьерном плане, но сейчас в полной мере наслаждаюсь отпуском».

Напомним, что 34-летний Бенатиа трижды брал золотые медали Серии А в составе «Ювентуса». В 2018 году защитник прибыл на чемпионат мира, который проходил в России.