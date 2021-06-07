Де Пауль: «Я всегда кричу на Молину, но обожаю его»

Полузащитник «Удинезе» и сборной Аргентины Родриго де Пауль, являющийся капитаном клуба, отметил трёх партнёров по команде.

В беседе с журналистом Calciomercato аргентинец заявил: «Молина – это будущее. Я всегда на него кричу, но обожаю этого парня. Науэль – талантливый футболист, который может классно играть на фланге. Ему просто нужно уделять больше внимания. Пуссетто – ещё один игрок, который должен сильнее верить в себя. Он в одном шаге от того, чтобы стать лучшим футболистом «Удинезе». Делофеу – сильный игрок, и всё зависит только от него».

Напомним, что «Удинезе» завершил сезон на 13-й строчке в Серии А.