​Галеоне: «Аллегри говорил «нет» пяти клубам»

Давний наставник Массимилиано Аллегри Джованни Галеоне рассказал о том, что перед возвращением в «Ювентус» тренер отказался от ряда предложений.

«В прошлом году Аллегри отказался от пяти больших предложений. «Челси» дважды выходил на него в течение 15 дней, но он отклонял предложения. С Массимилиано связывался «Реал», плюс его пытались заполучить «Арсенал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Всё это происходило в течение года, и Аллегри всегда говорил «нет».

Думаю, если бы не «Ювентус», Аллегри оказался бы в «Реале», хотя его не полностью убедила тамошняя организация», - сказал Галеоне в интервью Il Bianconero.com.