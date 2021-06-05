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​Галеоне: «Аллегри говорил «нет» пяти клубам»

05 Июня 2021, 19:50,

Давний наставник Массимилиано Аллегри Джованни Галеоне рассказал о том, что перед возвращением в «Ювентус» тренер отказался от ряда предложений.

«В прошлом году Аллегри отказался от пяти больших предложений. «Челси» дважды выходил на него в течение 15 дней, но он отклонял предложения. С Массимилиано связывался «Реал», плюс его пытались заполучить «Арсенал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Всё это происходило в течение года, и Аллегри всегда говорил «нет».

Думаю, если бы не «Ювентус», Аллегри оказался бы в «Реале», хотя его не полностью убедила тамошняя организация», - сказал Галеоне в интервью Il Bianconero.com.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Челси, Ювентус, Арсенал Лондон, ПСЖ, Массимилиано Аллегри, Джованни Галеоне
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