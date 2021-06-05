​Все матчи Серии А могут разнести по разным слотам, чтобы не перегружать серверы

Ряд авторитетных итальянских СМИ, в частности La Gazzetta dello Sport, сообщают о том, что в следующем сезоне все 10 матчей тура Серии А могут проводиться в разное время. Связано это с желанием не перегружать серверы DAZN. Этот сервис приобрёл права на показ матчей итальянского чемпионата на три ближайших сезона. Существуют опасения, что серверы могут не справляться, если несколько игр будут транслироваться в одно время.

Предполагается, что четыре матча будут проводиться в субботу (15:30, 17:30, 19:30 и 21:45 по Москве), пять – в воскресенье (13:30, 15:30, 17:30, 19:30 и 21:45), а ещё один – в понедельник (21:45).