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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Все матчи Серии А могут разнести по разным слотам, чтобы не перегружать серверы

05 Июня 2021, 19:27,

Ряд авторитетных итальянских СМИ, в частности La Gazzetta dello Sport, сообщают о том, что в следующем сезоне все 10 матчей тура Серии А могут проводиться в разное время. Связано это с желанием не перегружать серверы DAZN. Этот сервис приобрёл права на показ матчей итальянского чемпионата на три ближайших сезона. Существуют опасения, что серверы могут не справляться, если несколько игр будут транслироваться в одно время.

Предполагается, что четыре матча будут проводиться в субботу (15:30, 17:30, 19:30 и 21:45 по Москве), пять – в воскресенье (13:30, 15:30, 17:30, 19:30 и 21:45), а ещё один – в понедельник (21:45).

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
05 Июня 2021, 20:17

неплохо, матчи посмотреть

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